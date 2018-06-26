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Игрок сборной России рассказал о реакции команды на ее соперницу в 1/8 финала

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18:13 26.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Футболисты сборной России нормально восприняли информацию о том, что в 1/8 финала чемпионата мира им предстоит встретиться с командой Испании. Об этом журналистам сообщил полузащитник сборной России Далер Кузяев.

В 1/8 финала турнира сборная России встретится с командой Испании, матч состоится в воскресенье в Москве на стадионе "Лужники" (начало - 17:00 мск).

"То, что соперником по 1/8 финала чемпионата мира у нас будет сборная Испании, узнали только по возвращении в Москву. Отреагировали абсолютно нормально, потому что Испания и Португалия серьезные соперники и с каждой командой было бы непросто. Что касается оценки соперника, то скажу, что у команды прекрасная техника, великолепный контроль мяча. Конкретно еще не разбирали соперника, но в ближайшие дни обязательно изучим", - сказал Кузяев.

"Конечно, как и любого другого соперника, мы опасаемся сборную Испании. Соперник очень серьезный, поэтому будем готовиться тщательно, и надеюсь, что в игре мы сможем показать нашу готовность. Понятно, что встреча будет отличаться от товарищеского матча, который мы играли в ноябре в Санкт-Петербурге (3:3 - прим. ТАСС). Во-первых, та встреча была только товарищеской, а во-вторых, мы играем уже немножко по другой тактике", - добавил полузащитник.

Также Кузяев отметил, что отсутствие опыта игр в плей-офф на чемпионатах мира компенсируется поддержкой болельщиков сборной России. "Думаю, что отсутствие опыта игр в плей-офф чемпионата мира должно компенсироваться поддержкой трибун. В первой игре против команды Садовской Аравии они гнали нас вперед, и если все будет точно так же, то это станет для нас огромным плюсом в матче с испанцами", - отметил Кузяев. 

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