Переговоры о вступлении в Евросоюз Албании и Македонии начнутся через год

20:02 Регион: В мире Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз начнет переговорный процесс с Албанией и Македонией о вступлении этих стран в состав сообщества в июне 2019 года. Об этом сообщили во вторник в Совете ЕС по итогам заседания министров внутренних дел стран сообщества.

"Совет решил открыть путь к переговорам о вступлении в июне 2019 года", - говорится в заявлении.