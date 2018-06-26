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Переговоры о вступлении в Евросоюз Албании и Македонии начнутся через год

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20:02 26.06.2018 Регион: В мире Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз начнет переговорный процесс с Албанией и Македонией о вступлении этих стран в состав сообщества в июне 2019 года. Об этом сообщили во вторник в Совете ЕС по итогам заседания министров внутренних дел стран сообщества.

"Совет решил открыть путь к переговорам о вступлении в июне 2019 года", - говорится в заявлении. 

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