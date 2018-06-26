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Британца признали виновным в планировании теракта в парламенте

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20:42 26.06.2018 Регион: В мире Источник: РОСБАЛТ

Суд признал подданного Великобритании Халида Мохамеда Омара Али виновным в планировании теракта в парламенте, передает «Росбалт» со ссылкой Yahoo News.

Мужчину 28-ти лет подозревают в использовании взрывчатки в Афганистане и в подготовке теракта в Вестминстере.

Как сообщается, в 2011 году Али поехал в лагерь подготовки боевиков в Афганистане. В ноябре 2016 года он вернулся в Великобританию и был задержан в лондонском аэропорту Хитроу. В апреле 2017 года полиция задержала его у здания британского парламента. При обыске у мужчины нашли три ножа.


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