Британца признали виновным в планировании теракта в парламенте

20:42 Регион: В мире Источник: РОСБАЛТ

Суд признал подданного Великобритании Халида Мохамеда Омара Али виновным в планировании теракта в парламенте, передает «Росбалт» со ссылкой Yahoo News.

Мужчину 28-ти лет подозревают в использовании взрывчатки в Афганистане и в подготовке теракта в Вестминстере.

Как сообщается, в 2011 году Али поехал в лагерь подготовки боевиков в Афганистане. В ноябре 2016 года он вернулся в Великобританию и был задержан в лондонском аэропорту Хитроу. В апреле 2017 года полиция задержала его у здания британского парламента. При обыске у мужчины нашли три ножа.



