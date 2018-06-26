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Reuters: Путин и Трамп могут встретиться в Хельсинки

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21:00 26.06.2018 Регион: В мире Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Столица Финляндии, город Хельсинки, рассматривается в качестве места для проведения возможной встречи президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина. Об этом сообщило во вторник агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя США. 

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