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В МИД РФ рассказали, как решить вопрос о задолженности России перед Советом Европы

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21:52 26.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Возвращение всех полномочий российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы является ключом к урегулированию вопроса о задолженности России перед СЕ. Об этом заявил во вторник в беседе с корр. ТАСС заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко в связи с тем, что 30 июня истекает срок выплаты взносов в бюджет СЕ.

"Говорить о полном урегулировании этого вопроса будет возможно лишь после того, как будут возвращены все полномочия нашей делегации", - отметил замглавы МИД РФ. 

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