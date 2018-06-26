В МИД РФ рассказали, как решить вопрос о задолженности России перед Советом Европы
21:52 26.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Возвращение всех полномочий российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы является ключом к урегулированию вопроса о задолженности России перед СЕ. Об этом заявил во вторник в беседе с корр. ТАСС заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко в связи с тем, что 30 июня истекает срок выплаты взносов в бюджет СЕ.
"Говорить о полном урегулировании этого вопроса будет возможно лишь после того, как будут возвращены все полномочия нашей делегации", - отметил замглавы МИД РФ.
Новости
- 21:00 26.06.2018
- Reuters: Путин и Трамп могут встретиться в Хельсинки
- 20:42 26.06.2018
- Британца признали виновным в планировании теракта в парламенте
- 20:02 26.06.2018
- Переговоры о вступлении в Евросоюз Албании и Македонии начнутся через год
- 19:40 26.06.2018
- Каламанов: Быстрое выздоровление Скрипалей не характерно для отравления нервно-паралитическим веществом
- 19:07 26.06.2018
- Сборная Перу выиграла у Австралии со счетом 2:0
- 19:05 26.06.2018
- Дания сыграла вничью с командой Франции и вышла в плей-офф
- 18:50 26.06.2018
- Шефчович с нетерпением ждет переговоров по газу с Россией и Украиной
- 18:28 26.06.2018
- США наращивают военные поставки Украине и Грузии
- 18:13 26.06.2018
- Игрок сборной России рассказал о реакции команды на ее соперницу в 1/8 финала
- 17:40 26.06.2018
- Холманских возглавит совет директоров Уралвагонзавода - СМИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать