Бывший спартаковец вывел аргентинцев в плей-офф ЧМ, датчан и французов освистали

07:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Тринадцатый игровой день чемпионата мира по футболу определил еще две пары 1/8 финала турнира. Французы сыграют с аргентинцами 30 июня в Казани, а хорваты встретятся с датчанами 1 июля в Нижнем Новгороде.

Игровой день начали в 17:00 мск команды группы С. На вторую после французов путевку в плей-офф претендовали датчане и австралийцы, но последние должны были крупно обыгрывать перуанцев и ждать поражения датчан. Ни того, ни другого не получилось.

Встреча датчан и французов, прошедшая в "Лужниках" в присутствии 78011 зрителей, стала первой на турнире, в которой команды не смогли отличиться. Таким образом, прервалась рекордная для мировых первенств серия из 36 голевых встреч подряд. Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам использовал ротацию, состав по сравнению с предыдущей встречей изменился в шести позициях.

"Такой футбол нам не нужен. Стыдно за такой футбол, это не игра. Жалко болельщиков", - эмоционально отреагировал после встречи председатель оргкомитета "Россия-2018" Аркадий Дворкович. Главные тренеры команд и футболисты признали, что сыграли на результат. Лидер датчан Кристиан Эриксен извинился перед болельщиками и пообещал, что в дальнейшем по турниру команда постарается порадовать любителей футбола хорошей игрой.

Австралийцы не смогли навязать борьбу перуанцам, встреча, прошедшая в Сочи при 44073 зрителях, завершилась со счетом 0:2. Голами отметились Андре Каррильо (18-я минута) и Паоло Герреро (50). Перуанцы смогли забить гол на чемпионатах мира впервые с 1982 года, а одержать победу впервые с 1978 года. Впервые на турнире в качестве главного судьи матча выступил россиянин Сергей Карасев.

Итоговое положение в группе С: Франция (7 очков, разница мячей - 3:1), Дания (5, 2:1), Перу (3, 2:2), Австралия (1, 2:5).

Месси нервничал

В группе D, матчи которой стартовали в 21:00 мск, на одно место в плей-офф рассчитывали три команды - Нигерии (3 очка), Аргентины (1) и Исландии (1). Ранее в 1/8 финала уже вышли хорваты (6).

Встреча исландцев и хорватов, установившая рекорд посещаемости стадиона в Ростове-на-Дону (43 472 человека), завершилась победой сборной Хорватии со счетом 2:1. Счет на 53-й минуте открыл Милан Бадель. У исландцев отличился Гильфи Сигурдссон на 75-й минуте с пенальти. Победный гол забил Иван Перишич на 90-й минуте.

Судьба второй путевки в плей-офф решалась в очном поединке аргентинцев и нигерийцев, которым для продолжения борьбы было достаточно не проиграть. Счет на 14-й минуте открыл Лионель Месси, гол стал сотым на турнире. На 49-й минуте отличился полузащитник сборной Нигерии Виктор Мозес с пенальти. Победный мяч на 86-й минуте забил бывший защитник московского "Спартака" Маркос Рохо.

"Мы контролировали мяч в первом тайме. Думали, что так будет и во втором, но нам забили гол с пенальти. Ничья усложнила наше положение, мы начали нервничать, нам казалось, что время просто летит, но мы забили", - рассказал после встречи Месси. Итоговое положение в группе D: Хорватия (9 очков, разница мячей - 7:1), Аргентина (4, 3:5), Нигерия (3, 3:4), Исландия (1, 2:5).

Лучшим бомбардиром турнира на данный момент является англичанин Гарри Кейн (5 голов), следом расположились бельгиец Ромелу Лукаку и португалец Криштиану Роналду (по 4), а также россиянин Денис Черышев и испанец Диего Коста (по 3).

В среду заключительные матчи на групповом этапе проведут команды групп E и F. В 17:00 мск стартуют матчи Южная Корея - Германия (Казань) и Мексика - Швеция (Екатеринбург), в 21:00 начнутся встречи Сербия - Бразилия (Москва, "Спартак") и Швейцария - Коста-Рика (Нижний Новгород).