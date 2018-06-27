Киевские силовики четыре раза за сутки нарушили "режим тишины" - ЛНР
07:24 27.06.2018
Киевские силовики четыре раза за сутки обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в оборонном ведомстве Республики. Обстрелам подверглись районы сел Пришиб, Нижнее Лозовое и Сокольники. Огонь велся из 120-мм и 82-мм минометов, вооружения БМП и стрелкового оружия, передает ЛуганскИнформЦентр. Школа-интернат № 27 в прифронтовом Докучаевске получила повреждения при обстреле со стороны украинских силовиков, который произошел 25 июня. Об этом вчера сообщил глава администрации города Александр Качанов. Он уточнил, что в результате разрывов боеприпасов осколками посекло остекление и кровлю, также были повреждены хозпостройки на территории учебного заведения. Пострадавших нет, об этом сообщает ИА «Донбасс сегодня».
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