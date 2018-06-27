Мотоконцерн Harley-Davidson объявил о частичном выводе производства из США
07:36 27.06.2018 Источник: НГ-Online
Мотоконцерн Harley-Davidson объявил о частичном выводе производства из США: к такому решению в компании пришли после введения Евросоюзом пошлин на перечень американских товаров, в который попали и легендарные мотоциклы. Президент Дональд Трамп назвал такое решение пораженческим. При этом сама американская администрация отступать в торговой войне пока не намерена: вдобавок к тарифам на импортную сталь уже в скором времени Белый дом может ввести пошлины еще и на европейские автомобили. Согласно сообщению руководства мотоконцерна, часть его производств будет выведена за рубеж – в частности, в Азию, пишут американские СМИ. Такое решение в Harley-Davidson связали с ростом себестоимости своей продукции: из-за пошлин ЕС цена производства одного мотоцикла для экспорта в Европу вырастет на 2,2 тыс. долл. Подробнее:
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