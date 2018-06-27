0
0
317
Новости

Футболист Алан Дзагоев оправился от травмы и вернулся к тренировкам

Добавить в избранное

07:46 27.06.2018 Источник: NEWSru.com

Полузащитник сборной России по футболу Алан Дзагоев оправился от травмы и вернулся в общую тренировочную группу команды, хотя и занимается с некоторыми ограничениями.

Во вторник, на следующий день после поражения от команды Уругвая (0:3) в заключительном матче группового этапа чемпионата мира, российские футболисты провели восстановительную тренировку на территории учебно-тренировочного центра "Новогорск". Занятие пропустил полузащитник Александр Ерохин из-за незначительных проблем со стопой.

"После игры со сборной Уругвая травмированных нет. Алан Дзагоев возобновляет тренировки в общей группе с некоторыми ограничениями. Тренировку пропустит Александр Ерохин, у которого есть незначительные проблемы со стопой", - информирует пресс-служба национальной команды в TwitterПодробнее:

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

08:36 27.06.2018
В ответ на 12 ракет из Газы израильская армия атаковала объекты ХАМАС
0
33
08:24 27.06.2018
США потратят миллионы долларов на добычу газа на Украине
0
206
08:12 27.06.2018
Трамп назвал решение Верховного суда по мигрантам "победой народа"
0
246
08:00 27.06.2018
Украинский военный заявил на конференции ОБСЕ в Киеве, что лично передавал Сенцову взрывчатку
0
377
07:36 27.06.2018
Мотоконцерн Harley-Davidson объявил о частичном выводе производства из США
0
323
07:24 27.06.2018
Киевские силовики четыре раза за сутки нарушили "режим тишины" - ЛНР
0
363
07:12 27.06.2018
Дания сможет юридически заблокировать проект "Северного потока - 2" - премьер
0
510
07:00 27.06.2018
Бывший спартаковец вывел аргентинцев в плей-офф ЧМ, датчан и французов освистали
0
443
23:06 26.06.2018
Аргентина обошла Нигерию со счетом 2:1
0
929
23:03 26.06.2018
Сборная Хорватии обыграла команду Исландии со счетом 2:1
0
900

Возврат к списку