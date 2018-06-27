Футболист Алан Дзагоев оправился от травмы и вернулся к тренировкам

07:46 Источник: NEWSru.com

Полузащитник сборной России по футболуоправился от травмы и вернулся в общую тренировочную группу команды, хотя и занимается с некоторыми ограничениями.

Во вторник, на следующий день после поражения от команды Уругвая (0:3) в заключительном матче группового этапа чемпионата мира, российские футболисты провели восстановительную тренировку на территории учебно-тренировочного центра "Новогорск". Занятие пропустил полузащитникиз-за незначительных проблем со стопой.