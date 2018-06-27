Футболист Алан Дзагоев оправился от травмы и вернулся к тренировкам
07:46 27.06.2018 Источник: NEWSru.com
Полузащитник сборной России по футболу Алан Дзагоев оправился от травмы и вернулся в общую тренировочную группу команды, хотя и занимается с некоторыми ограничениями. Во вторник, на следующий день после поражения от команды Уругвая (0:3) в заключительном матче группового этапа чемпионата мира, российские футболисты провели восстановительную тренировку на территории учебно-тренировочного центра "Новогорск". Занятие пропустил полузащитник Александр Ерохин из-за незначительных проблем со стопой. "После игры со сборной Уругвая травмированных нет. Алан Дзагоев возобновляет тренировки в общей группе с некоторыми ограничениями. Тренировку пропустит Александр Ерохин, у которого есть незначительные проблемы со стопой", - информирует пресс-служба национальной команды в Twitter. Подробнее:
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