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Новости

Украинский военный заявил на конференции ОБСЕ в Киеве, что лично передавал Сенцову взрывчатку

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08:00 27.06.2018

Во вторник, 26 июня, на конференции ОБСЕ по свободе слова в Украине, проходящей в Киеве, на сцену вышел мужчина в украинской военной форме и признался, что лично занимался перевозкой взрывчатки для Олега Сенцова, который планировал теракт в Крыму, сообщает Strana.ua. Выступающий также заявил, что у режиссера есть некая информация, которая не выгодна Киеву. По его словам, он решил об этом рассказать, чтобы спецслужбы выявили людей, сдавших Сенцова российским силовикам.

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