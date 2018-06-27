Трамп назвал решение Верховного суда по мигрантам "победой народа"
08:12 27.06.2018
Президент США Дональд Трамп заявил о «победе американского народа и конституции», комментируя решение Верховного суда, который подтвердил право главы Белого дома ограничивать въезд в страну граждан других государств ради национальной безопасности. «Решение Верховного суда является огромной победой американского народа и конституции. Верховный суд подтвердил четкие полномочия президента защищать национальную безопасность. В эту эпоху терроризма и экстремистских движений мы должны надлежащим образом проверять тех, кто прибывает в нашу страну», — сказал Трамп. ИА EADaily
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