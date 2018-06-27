США потратят миллионы долларов на добычу газа на Украине
08:24 27.06.2018 Источник: Lenta.ru
Американские компании SigmaBleуzer, Aspect Holding и Energy Transfer готовы вложить 100 миллионов долларов в поиск и добычу углеводородов на Украине, сообщает Государственная служба геологии и недр страны. По словам президента инвесткомпании SigmaBleyzer Майкла Блейзера, компании долго изучали потенциал украинских недр в сфере добычи нефтегазоносных участков. «Стратегия нашей компании — освоение площадок, на которых никогда не осуществлялась промышленная добыча на условиях заключения соглашения о разделе продукции. Нас интересуют площади более 500 квадратных километров на условиях соглашения о разделе продукции (СРП, договор о разделе природных ресурсов, заключенный между зарубежной добывающей компанией и госпредприятием — прим. «Ленты.ру»)», — сказал он.
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