В ответ на 12 ракет из Газы израильская армия атаковала объекты ХАМАС

08:36 Источник: MIGnews

Пресс-служба ЦАХАЛа (Армия обороны Израиля) сообщила, что зафиксированы 12 запусков ракет по израильской территории. Три ракеты сбиты системой ПРО “Железный Купол”. Сирены ракетной тревоги неоднократно прозвучали в населенных пунктах, граничащих с Газой, с 01:40 до 04:00. Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила также, что нанесены удары по наблюдательным постам ХАМАСа в районе границы с Газой. Позиции ХАМАСа обстреляны танками и подверглись воздушным налетам.