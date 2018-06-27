В ответ на 12 ракет из Газы израильская армия атаковала объекты ХАМАС
08:36 27.06.2018 Источник: MIGnews
Пресс-служба ЦАХАЛа (Армия обороны Израиля) сообщила, что зафиксированы 12 запусков ракет по израильской территории. Три ракеты сбиты системой ПРО “Железный Купол”. Сирены ракетной тревоги неоднократно прозвучали в населенных пунктах, граничащих с Газой, с 01:40 до 04:00. Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила также, что нанесены удары по наблюдательным постам ХАМАСа в районе границы с Газой. Позиции ХАМАСа обстреляны танками и подверглись воздушным налетам.
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