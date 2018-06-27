Подтвердилась основная версия крушения Ан-148 в Подмосковье в феврале 2018 года
08:48 27.06.2018 Источник: Lenta.ru
Подтвердилась основная версия причин катастрофы Ан-148 авиакомпании «Саратовские линии» в Подмосковье, произошедшей 11 февраля 2018 года, рассказала «Ленте.ру» Светлана Петренко, официальный представитель Следственного комитет России. Командир воздушного судна сознательно ввел его в пике, ориентируясь на неправильные показания скоростемера. «Согласно данным расшифровки бортовых самописцев, пилоты не включили обогрев датчиков определения скорости (ППД), и в ходе набора высоты произошло их обледенение. Командир корабля Валерий Губанов получил неверные сведения о падении скорости и принял меры по разгону судна путем перевода его в пикирование. При этом в нарушение инструкции был превышен угол наклона судна, самолет потерял управляемость. Таким образом, подтвердилась основная версия крушения — неверные действия экипажа», — сообщила Петренко.
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