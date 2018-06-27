0
0
390
Новости

Майкл Блумберг планирует выдвинуться в президенты США - CBS

Добавить в избранное

09:00 27.06.2018 Источник: Газета.Ru

Основатель информационного агентства Bloomberg Майкл Блумберг может принять участие в президентских выборах США в 2020 году. Об этом сообщает CBS News.

По данным телеканала, Блумберг рассматривает возможность участия в выборах от демократической партии. Как отмечается, Блумберг считает, что мог бы победить нынешнего президента США Дональда Трампа на выборах 2016 года.

В 2016 году СМИ сообщили, что Майкл Блумберг хотел стать госсекретарем при Хиллари Клинтон. Как отмечалось, Блумберг надеялся занять данный пост в случае победы Клинтон на президентских выборах. Газета.Ru

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

10:05 27.06.2018
Дефицит бюджета Украины в январе–мае 2018 г. составил $351 млн
0
77
10:00 27.06.2018
Глава правительства Греции призвал Британию вернуть скульптуры Парфенона
0
133
09:32 27.06.2018
Лекарства не будут продавать в продуктовых магазинах
0
278
09:20 27.06.2018
Цукерберг может потерять пост главы Facebook - СМИ
0
350
09:05 27.06.2018
В Нидерландах запретили носить в общественных местах закрывающую лицо одежду
0
373
08:48 27.06.2018
Подтвердилась основная версия крушения Ан-148 в Подмосковье в феврале 2018 года
0
429
08:36 27.06.2018
В ответ на 12 ракет из Газы израильская армия атаковала объекты ХАМАС
0
359
08:24 27.06.2018
США потратят миллионы долларов на добычу газа на Украине
3
1206
08:12 27.06.2018
Трамп назвал решение Верховного суда по мигрантам "победой народа"
0
546
08:00 27.06.2018
Украинский военный заявил на конференции ОБСЕ в Киеве, что лично передавал Сенцову взрывчатку
0
634

Возврат к списку