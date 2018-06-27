Дефицит бюджета Украины в январе–мае 2018 г. составил $351 млн
10:05 27.06.2018 Источник: Известия
В минфине Украины заявили, что дефицит госбюджета страны в январе–мае 2018 года составил 9,2 млрд гривен ($351 млн). Об этом сообщает «СТРАНА.ua».
При этом расходы бюджета по общему фонду выросли на 24,8%, пишет «Газета.ру». Известия
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