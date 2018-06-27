На каждого жителя РФ приходится 87 тыс. рублей кредитов
10:20 27.06.2018 Источник: Известия
На одного россиянина в среднем приходится 87 тыс. рублей кредита, свидетельствуют данные РЭУ им. Г.В. Плеханова, с которыми ознакомились «Известия». Год назад этот показатель составлял 75 тыс. рублей. Наибольший уровень закредитованности зафиксирован у жителей Ямало-Ненецкого автономного округа — 217 тыс. рублей на человека. Меньше всего — у жителей Крыма, Севастополя и Чечни. В среднем один человек из этих регионов имеет долгов на сумму от 10 до 18 тыс. рублей.
Объем кредитов, выданных населению, достиг 12,8 трлн рублей, прибавив за последний год 1,8 трлн рублей. При этом просроченная задолженность снизилась с 900 до 819 млрд рублей.
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