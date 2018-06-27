В Египте намерены проверить, повлияло ли размещение команды в Грозном на ее провал на ЧМ
10:32 27.06.2018 Источник: РБК
Парламентский комитет по делам молодежи и спорта Египта расследует поражение национальной сборной на чемпионате мира по футболу 2018 года, сообщаеттелеканал Al Arabiya. Подобное решение он, по данным телеканала, принял, заявив о том, что «глубоко расстроен неожиданным выступлением» египетских футболистов на турнире и их проигрышем во всех матчах мундиаля — против Уругвая, России и Саудовской Аравии.
Ответственность, как уверены представители комитета, «за это унизительное выступление» и «позорное представление» своей страны на международной спортивной арене несут тренер сборной Эктор Купер, все игроки команды, а также Египетская футбольная ассоциация.
Комитет также собирается выяснить, почему египетская сборная была размещена на время проведения турнира в Грозном, вдали от стадионов, на которых спортсмены проводили встречи с соперниками (с Уругваем футболисты играли в Екатеринбурге, с Россией — в Санкт-Петербурге, а с Саудовской Аравией — в Волгограде). Кроме того, египетские власти заинтересовались тем, как и почему в отеле, в котором находились игроки команды в столице Чечни, разрешалось находиться «группе актеров, актрис и бизнесменов». РБК
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