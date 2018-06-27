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ЕСПЧ обязал РФ выплатить €24,6 тыс. 13 задержанным без протокола

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11:00 27.06.2018 Источник: РБК

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) объединил дела 13 россиян, которые были задержаны правоохранительными органами без составления протокола, и обязал Россию выплатить им компенсации общей суммой в €24,6 тыс., говорится в решении, опубликованном на сайте суда.

В ЕСПЧ сочли, что были нарушены права россиян на свободу и личную неприкосновенность. Кроме того, им был нанесен моральный ущерб.  РБК

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