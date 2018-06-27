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Новости

Домашние животные смогут ездить на поездах без сопровождения хозяев

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11:05 27.06.2018 Источник: REGNUM

«Федеральная пассажирская компания» (ФПК) вводит услугу перевозки домашних животных без сопровождения хозяев в поездах дальнего следования, сообщает федеральная газета железнодорожников «Гудок».

Сообщается, что новую услугу введут с 16 июля 2018 года, в пилотном режиме она будет функционировать в 13 поездах ФПК. Животные будут перевозиться в специальных багажных купе, а по прибытию питомца передадут получателю, указанному в заявлении отправителя. Отмечается, что за состоянием животного будут следить проводники поездов.  ИА REGNUM

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