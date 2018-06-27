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Новости

Французские депутаты приступили к пересмотру Конституции

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11:32 27.06.2018 Источник: REGNUM

Национальное собрание Франции изучает реформу Конституции, передает RFI. Рассмотрение законопроекта началось во вторник, 26 июня, в комитете законов.

«Битва парламента только начинается», — заявил глава Национального собрания Франсуа Де Руги.

Первый шаг: пересмотр конституционной реформы. Законопроект содержит ряд противоречивых мер. Основным камнем преткновения является «рационализация структуры закона». Ясно, что правительство хочет, чтобы парламент более эффективно подходил к разработке законов, чтобы в дальнейшем меньше вносить поправок. Но оппозиция рассматривает это как способ ослабления парламента перед лицом исполнительной власти.

Другой момент: реформа Экономического, Социального и Экологического Совета или введение экологической проблемы в статье 1 Конституции. Это воля министра комплексных экологических преобразований Николя Юло, но формулировка еще не решена.

Если реформа будет принята, бывшие президенты страны больше не будут являться членами Конституционного совета по должности.

Последняя редакция текста Конституции восходит к 2008 году. Новая реформа открывает ящик Пандоры: многие депутаты совершают нападки на предложения. Всего в Комиссии будет рассмотрено более 1300 поправок, из которых 300 были поданы большинством голосов.  ИА REGNUM

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