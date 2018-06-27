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Президент ФРГ подверг критике альянс ХДС-ХСС из-за ситуации вокруг мигрантов

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12:00 27.06.2018 Источник: Газета.Ru

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер раскритиковал коалицию Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС), лидером которой является канцлер Германии Ангела Меркель, из-за споров по вопросу о мигрантах. Об этом пишет Die Welt.

По его словам, «в правительственном лагере» ведутся беспощадные споры с крайней жесткостью относительно в сущности разрешимых проблем.

Он также подчеркнул, что обеспокоен защитой меньшинств в Германии.

Ранее сообщалось, что министр внутренних дел Германии и председатель баварского Христианско-социального союза (ХСС) Хорст Зеехофер выдвинул ультиматум Меркель по вопросу противодействия нелегальным мигрантам. Газета.Ru

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