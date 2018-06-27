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Правительство считает нецелесообразной индексацию пенсий работающим пенсионерам

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12:05 27.06.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Правительство сочло нецелесообразным индексировать пенсии работающим пенсионерам. Кабмин не намерен менять этот подход в рамках реформы, заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

«Мы видим, что работающие пенсионеры имеют более высокие темпы роста оплаты труда по сравнению с нашими прогнозами. Поэтому мы говорим о том, что мы будем рассматривать этот вопрос в контексте изменения пенсионного законодательства. В целом, наша позиция сейчас такая, что работающие пенсионеры не получают индексацию пенсий. При выходе на пенсию вся накопленная индексация будет учитываться при окончательном расчёте такого пенсионера», — заявил чиновник, выступая в Совете Федерации.

Ранее правительство внесло в Госдуму законопроект о поэтапном увеличении пенсионного возраста. Мужчины будут выходить на пенсию в 65 лет, женщины — в 63 года.   Говорит Москва

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