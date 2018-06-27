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Путин проведет в Кремле встречу с помощником президента США Болтоном

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12:32 27.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин в среду проведет в Кремле встречу с помощником президента США по вопросам национальной безопасности Джоном Болтоном. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Президент примет Болтона в Кремле, такая беседа сегодня состоится", - сказал Песков. Он напомнил, что у помощника президента США намечено сегодня несколько встреч в Москве, в том числе с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, помощником президента России Юрием Ушаковым и руководством Совета безопасности.

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