Путин проведет в Кремле встречу с помощником президента США Болтоном

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Россиив среду проведет в Кремле встречу с помощником президента США по вопросам национальной безопасности. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ"Президент примет Болтона в Кремле, такая беседа сегодня состоится", - сказал Песков. Он напомнил, что у помощника президента США намечено сегодня несколько встреч в Москве, в том числе с главой МИД РФ, помощником президента Россиии руководством Совета безопасности.