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Новости

Калмыцкие единороссы не хотят брать на себя лишних обязательств

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13:00 27.06.2018 Источник: НГ-Online

Глава Калмыкии Алексей Орлов возглавит список местных единороссов на выборах в Народный хурал (парламент республики), которые пройдут 9 сентября 2018 года. Решение об этом тайным голосованием приняли делегаты конференции регионального отделения «Единой России» (ЕР). Второе и третье места в списке кандидатов от партии власти заняли, соответственно, секретарь республиканского отделения ЕР, спикер Народного хурала Анатолий Козачко и директор этнокультурной гимназии имени Зая-Пандиты Менгиян Ареев. Всего в предвыборный партсписок калмыцких единороссов включено 40 человек.

В ходе республиканской партконференции с докладом о проекте предвыборной программы партии выступила первый заместитель секретаря реготделения, первый вице-спикер Народного хурала Саглар Бакинова. По ее словам, предвыборная программа ЕР на выборах в республиканский парламент «имеет сугубо реальный характер»: «Мы не берем на себя лишних обязательств, а будем действовать только в рамках той «дорожной карты», которая разработана совместно с органами исполнительной и законодательной власти региона».

Андрей Серенко

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