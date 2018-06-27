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Новости

В Урюпинске обсудят проблемы малых городов России

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13:05 27.06.2018 Регион: Волгоград, Россия Источник: НГ-Online

Завтра в Урюпинске откроется второй федеральный форум «Провинция», в котором примут участие представители более 50 малых и средних городов России. Как рассказали «НГ» в оргкомитете форума, ожидается, что главы муниципалитетов, предприниматели и общественные деятели поделятся опытом социально-экономического развития, культурного и туристического продвижения территорий.

В рамках Урюпинского форума, который продлится до 30 июня, запланирована работа семи дискуссионных секций, пройдет выставка работ провинциальных художников, а также фестиваль сладостей.

По словам главы Урюпинска Эллы Чермашенцевой, форум важен не только для ее города, но и для всех малых городов страны: «В канун 400-летия Урюпинска мы стараемся не просто закрепить наш формальный статус столицы российской провинции, но действительно стремимся стать удобной  площадкой, которая собирает лучшие практики и настоящих героев малых городов».

В пресс-службе областной администрации «НГ» сообщили, что начиная с 2014 года на развитие Урюпинска и Урюпинского района было направлено около 2 млрд руб. В 2018 году Урюпинск будет отмечать 400-летие со дня своего основания.

Андрей Серенко

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