В Урюпинске обсудят проблемы малых городов России
13:05 27.06.2018 Регион: Волгоград, Россия Источник: НГ-Online
Завтра в Урюпинске откроется второй федеральный форум «Провинция», в котором примут участие представители более 50 малых и средних городов России. Как рассказали «НГ» в оргкомитете форума, ожидается, что главы муниципалитетов, предприниматели и общественные деятели поделятся опытом социально-экономического развития, культурного и туристического продвижения территорий.
В рамках Урюпинского форума, который продлится до 30 июня, запланирована работа семи дискуссионных секций, пройдет выставка работ провинциальных художников, а также фестиваль сладостей.
По словам главы Урюпинска Эллы Чермашенцевой, форум важен не только для ее города, но и для всех малых городов страны: «В канун 400-летия Урюпинска мы стараемся не просто закрепить наш формальный статус столицы российской провинции, но действительно стремимся стать удобной площадкой, которая собирает лучшие практики и настоящих героев малых городов».
В пресс-службе областной администрации «НГ» сообщили, что начиная с 2014 года на развитие Урюпинска и Урюпинского района было направлено около 2 млрд руб. В 2018 году Урюпинск будет отмечать 400-летие со дня своего основания.
Андрей Серенко
Новости
- 13:20 27.06.2018
- Питерским курильщикам из коммуналок и общаг усложняют жизнь
- 13:00 27.06.2018
- Калмыцкие единороссы не хотят брать на себя лишних обязательств
- 12:32 27.06.2018
- Путин проведет в Кремле встречу с помощником президента США Болтоном
- 12:20 27.06.2018
- Калмыцкие йоги научили земляков радоваться успехам друг друга
- 12:05 27.06.2018
- Правительство считает нецелесообразной индексацию пенсий работающим пенсионерам
- 12:00 27.06.2018
- Президент ФРГ подверг критике альянс ХДС-ХСС из-за ситуации вокруг мигрантов
- 11:32 27.06.2018
- Французские депутаты приступили к пересмотру Конституции
- 11:20 27.06.2018
- Суд приостановил решение бюро "Яблока" об отмене выдвижения Митрохина - адвокат
- 11:05 27.06.2018
- Домашние животные смогут ездить на поездах без сопровождения хозяев
- 11:00 27.06.2018
- ЕСПЧ обязал РФ выплатить €24,6 тыс. 13 задержанным без протокола
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать