Питерским курильщикам из коммуналок и общаг усложняют жизнь
13:20 27.06.2018 Регион: Санкт-Петербург, Россия Источник: НГ-Online
Депутаты питерского Заксобрания не уходят на каникулы, как ожидалось, после заседания 27 июня. Спикер Вячеслав Макаров сообщил, что у них накопилось много требующих решения вопросов и требующих принятия законов, поэтому сессия продлевается до 4 июля. Какие это неотложные законы, будет известно после заседания совета фракций.
В среду же парламентарии приняли в окончательной редакции очередной запрет на курение – на сей раз в коммунальных квартирах и общежитиях. Речь идет о так называемых общих пространствах – коридорах, кухнях, вспомогательных помещениях, лестницах. Собственно, сам закон был принят еще в январе 2014 года, но в нем не были прописаны штрафы. Более того, депутаты поясняли, что если соседям удастся договориться, то при отсутствии претензий на лестницах общежитий и в коридорах курить будет можно. Нынешнюю же норму, предусматривающую штрафы, разрабатывало пятеро депутатов-единороссов. Штрафы будут от 500 до 1500 руб. Один из соавторов, Александр Тетердинко, ранее предлагал для фиксации нарушения вести видеозаписи. Протоколы о нарушениях будут составлять работники районных администраций, а решения о штрафах выносить административные комиссии. Правда, закон еще должен подписать губернатор города Георгий Полтавченко.
Светлана Гаврилина
Новости
- 13:05 27.06.2018
- В Урюпинске обсудят проблемы малых городов России
- 13:00 27.06.2018
- Калмыцкие единороссы не хотят брать на себя лишних обязательств
- 12:32 27.06.2018
- Путин проведет в Кремле встречу с помощником президента США Болтоном
- 12:20 27.06.2018
- Калмыцкие йоги научили земляков радоваться успехам друг друга
- 12:05 27.06.2018
- Правительство считает нецелесообразной индексацию пенсий работающим пенсионерам
- 12:00 27.06.2018
- Президент ФРГ подверг критике альянс ХДС-ХСС из-за ситуации вокруг мигрантов
- 11:32 27.06.2018
- Французские депутаты приступили к пересмотру Конституции
- 11:20 27.06.2018
- Суд приостановил решение бюро "Яблока" об отмене выдвижения Митрохина - адвокат
- 11:05 27.06.2018
- Домашние животные смогут ездить на поездах без сопровождения хозяев
- 11:00 27.06.2018
- ЕСПЧ обязал РФ выплатить €24,6 тыс. 13 задержанным без протокола
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать