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Новости

Питерским курильщикам из коммуналок и общаг усложняют жизнь

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13:20 27.06.2018 Регион: Санкт-Петербург, Россия Источник: НГ-Online

Депутаты питерского Заксобрания не уходят на каникулы, как ожидалось, после заседания 27 июня. Спикер Вячеслав Макаров сообщил, что у них накопилось много требующих решения вопросов и требующих принятия законов, поэтому сессия продлевается до 4 июля. Какие это неотложные законы, будет известно после заседания совета фракций.

В среду же парламентарии приняли в окончательной редакции очередной запрет на курение – на сей раз в коммунальных квартирах и общежитиях. Речь идет о так называемых общих пространствах – коридорах, кухнях, вспомогательных помещениях, лестницах. Собственно, сам закон был принят еще в январе 2014 года, но в нем не были прописаны штрафы. Более того, депутаты поясняли, что если соседям удастся договориться, то при отсутствии претензий на лестницах общежитий и в коридорах курить будет можно. Нынешнюю же норму, предусматривающую штрафы, разрабатывало пятеро депутатов-единороссов. Штрафы будут от 500 до 1500 руб. Один из соавторов, Александр Тетердинко, ранее предлагал для фиксации нарушения вести видеозаписи. Протоколы о нарушениях будут составлять работники районных администраций, а решения о штрафах выносить административные комиссии. Правда, закон еще должен подписать губернатор города Георгий Полтавченко.

Светлана Гаврилина

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