0
0
356
Новости

Стоимость вещей, изъятых у экс-премьера Малайзии составила $277 млн

Добавить в избранное

13:32 27.06.2018 Источник: Эхо Москвы

Стоимость вещей, изъятых у бывшего премьера Малайзии Наджиба Разака составила 277 миллионов долларов. Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на полицию. По ее данным, всего изъято около 12 тысяч единиц драгоценностей, полмиллиона сумок одного из дорогих брендов. Вскоре полиция ждет Разака и его жену на допрос. На данный момент это крупнейшее изъятие имущества в стране за всю историю. Экс-премьер проходит по делу о хищениях в инвестиционном фонде в качестве свидетеля, но ему запрещено покидать пределы Малайзии. Эхо Москвы

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

14:32 27.06.2018
Путин сообщил, что будет смотреть матч РФ-Испания, но не решил, приедет ли на стадион
0
180
14:12 27.06.2018
Никиту Белых этапировали в колонию в Рязань
0
250
14:00 27.06.2018
Песков объяснил отставку Холманских с поста полпреда в УрФО
0
346
13:53 27.06.2018
Кандидаты в мэры Москвы получили 66 подписей мундепов на встрече в АМОМ
0
280
13:20 27.06.2018
Питерским курильщикам из коммуналок и общаг усложняют жизнь
0
379
13:05 27.06.2018
В Урюпинске обсудят проблемы малых городов России
0
383
13:00 27.06.2018
Калмыцкие единороссы не хотят брать на себя лишних обязательств
0
432
12:32 27.06.2018
Путин проведет в Кремле встречу с помощником президента США Болтоном
0
662
12:20 27.06.2018
Калмыцкие йоги научили земляков радоваться успехам друг друга
0
460
12:05 27.06.2018
Правительство считает нецелесообразной индексацию пенсий работающим пенсионерам
0
976

Возврат к списку