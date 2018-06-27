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Песков объяснил отставку Холманских с поста полпреда в УрФО

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14:00 27.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил освобождение Игоря Холманских от должности полномочного представителя главы государства в Уральском федеральном округе ротационным процессом.

"Нет, это ротационный процесс", - заявил он журналистам, отвечая на вопрос о том, связано ли это увольнение с какими-то нареканиями к работе Холманских.

Ранее ТАСС сообщал, что президент РФ Владимир Путин освободил Игоря Холманских от должности полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе. Полпредом в УрФО глава государства назначил экс-помощника президента РФ Николая Цуканова. 

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