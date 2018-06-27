СМИ сообщили о попытке самоубийства Родченкова
15:00 27.06.2018
Информатор WADA Григорий Родченков пытался покончить жизнь самоубийством в квартире в Вашингтоне, которую для него арендует ФБР. Об этом RT сообщил вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Александр Ионов.
«Информация получена от моих коллег из США по линии комитета. Информация сильно скрывается американскими спецслужбами, чтобы не просочилась в прессу», — цитирует Telegram-канал RT Ионова.
По его словам, инцидент произошёл 19 июня. Бывшего директора Московской антидопинговой лаборатории обнаружили сотрудники ФБР, которые вызвали службу спасения «911». Информатор WADA был доставлен в психоневрологическую клинику.
В квартире были найдены пустые бутылки из-под виски и шесть упаковок сильных транквилизаторов.
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