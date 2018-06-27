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Против запрета памятников с изображением сигарет выступили в Союзе художников

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15:12 27.06.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Союзе художников выступили против запрета памятников с изображением сигарет. Ранее такую инициативу выдвинул лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Председатель Союза художников России, глава комиссии по культуре Общественной палаты РФ Андрей Ковальчук считает неправильным подвергать цензуре работы художников. Такое мнение он высказал в беседе с корреспондентом «Говорит Москва»:

«Я сам не курю, являюсь противником курения, но ограничивать художника в его смысловых или образных тенденциях нельзя. Все-таки автор окончательно должен решить, насколько этот элемент усилит образную составляющую. Если он усилит, и неотъемлемая часть этой личности связана с сигаретой, тогда её и можно сделать. Как художник, не как председатель по комиссии по культуре Общественной палаты, а как скульптор, может быть в каком-то произведении и сохранил бы сигарету».

Поводом к инициативе Жириновского стало обсуждение памятника Роберту Рождественскому работы Зураба Церетели. Монумент был установлен недавно на родине поэта в алтайском селе Косиха.

В первых эскизах скульптора Рождественский был с сигаретой в руке, однако, из окончательного варианта её убрали. СМИ предположили, что работа Церетели была подвергнута цензуре. Помощник скульптора опроверг «Говорит Москва» эту информацию и заверил, что такова была «задумка художника».

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