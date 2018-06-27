Евросоюз должен готовиться к худшим сценариям в отношениях с США - Туск
15:32 27.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Евросоюз должен быть готов к худшим сценариям в отношениях с США, надеясь при этом на лучшее. Об этом говорится в письме главы Евросовета Дональда Туска, направленном лидерам 28 стран ЕС в преддверии встречи в Брюсселе.
"Я считаю, что, надеясь на лучшее, мы должны готовить наш союз к наихудшему сценарию", - сказал он.
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