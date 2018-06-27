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Рабочая группа МГИК на месте оценила предложенный москвичами "дачный" избирательный участок

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15:51 27.06.2018

Представители рабочей группы Мосгоризбиркома (МГИК), занимающиеся созданием избирательных участков за пределами Москвы, смогли собственными глазами увидеть и оценить пригодность одного из зданий, которое было предложено москвичами в качестве возможного пункта для размещения избирательного участка на выборах Москвы. По словам главы рабочей группы, спикера Мосгордумы Алексея Шапошникова, из Дмитровского района Московской области пришло сразу несколько заявок на организацию участка в одном садовых некоммерческих товариществ (СНТ). «Мы встретились с председателями нескольких СНТ, которые находятся здесь, их всего 62. Посмотрели возможность размещения участка в помещении правления СНТ, - отметил Шапошников. - Скорее всего, примем решение разместить здесь модульную участковую избирательную комиссию, в которой будет происходить процедура голосования 9 сентября». Количество модульных участков, которые можно будет создать за пределами Москвы для голосования москвичей-дачников, будет точно определено после обработки всех заявок и просмотра предложенных горожанами мест. Всего граждане направили более 11,5 тыс. предложений с описанием помещений, в которых можно открыть загородные избирательные участки для выборов мэра Москвы.

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