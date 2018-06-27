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Путин выразил надежду на восстановление отношений между РФ и США

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16:00 27.06.2018 Источник: RNS

Президент России Владимир Путин в среду в Кремле начал встречу с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном, передает корреспондент RNS. В ходе вступительного слова российский лидер выразил надежду на восстановление двусторонних отношений между Москвой и Вашингтоном.

«Ваш приезд в Москву вселяет в нас надежду на то, что мы можем сделать первые шаги к восстановлению полноформатных отношений между нашими государствами», — сказал Путин.

По его словам, двусторонние отношения находятся «не в самой лучшей форме».

В свою очередь Болтон также выразил желание обсудить улучшение отношений между столицами.

«Я очень рад снова быть в Москве, благодарю за то, что вы меня принимаете. Я надеюсь, что с вами, также как и в ходе переговоров с вашими коллегами, мы сможем обсудить улучшение взаимоотношений между Россией и США по тем направлениям, где у нас есть разногласия», — сказал он.

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