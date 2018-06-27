Россия готова поделиться с США опытом проведения ЧМ по футболу
16:32 27.06.2018 Источник: RNS
Президент России Владимир Путин на встрече с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном в Кремле заявил, что Россия готова поделиться с США своим опытом проведения Чемпионата мира по футболу.
«Хочу поздравить вас с тем, что США получили право на проведение Чемпионата мира по футболу FIFA в 2026 году. Пока нам удается организовать это соревнование должным образом. С удовольствием поделимся с вами нашим опытом», — сказал Путин.
На конгрессе ФИФА в Москве было принято решение провести ЧМ-2026 в трёх странах: США, Мексике и Канаде. RNS
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