Британия выделит Украине $6,6 млн на "противостояние российской дезинформации"

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Великобритания выделит 5 млн фунтов (6,6 млн долларов) на противостояние российской дезинформации. Об этом говорится в сообщении, распространенном в среду МИД Соединенного Королевства.Как подчеркивается в коммюнике, эти средства будут направлены на "поддержку украинской общественной телерадиовещательной компании, проект помощи украинским школам по созданию устойчивости против дезинформации, финансирование сети НПО в Европе для развенчивания недостоверных новостных сюжетов".Указанные расходы станут частью общего пакета помощи в размере 35 млн фунтов (46 млн долларов), о выделении которых глава МИДобъявит на сегодняшней международной конференции, посвященной проведению реформ на Украине.Еще 13,4 млн фунтов (17,7 млн долларов) из этой суммы пойдут на обеспечение безопасности и стабильности, продвижение мира в зонах конфликта, искоренение коррупции и усиление гражданского общества, 11 млн фунтов (14,5 млн долларов) - на поддержку проводимых Киевом реформ, 6 млн фунтов (8 млн долларов) - на оказание гуманитарной помощи."В ситуации, когда Россия продолжает свои усилия по дестабилизации Украины и сохраняющейся оккупации Крыма, Великобритания обязана оказывать помощь для того, чтобы гарантировать, что у Украины будет блестящее, стабильное и процветающее будущее", - приводятся в коммюнике МИД слова Джонсона.