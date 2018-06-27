0
0
329
Новости

Британия выделит Украине $6,6 млн на "противостояние российской дезинформации"

Добавить в избранное

17:00 27.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Великобритания выделит 5 млн фунтов (6,6 млн долларов) на противостояние российской дезинформации. Об этом говорится в сообщении, распространенном в среду МИД Соединенного Королевства.

Как подчеркивается в коммюнике, эти средства будут направлены на "поддержку украинской общественной телерадиовещательной компании, проект помощи украинским школам по созданию устойчивости против дезинформации, финансирование сети НПО в Европе для развенчивания недостоверных новостных сюжетов".

Указанные расходы станут частью общего пакета помощи в размере 35 млн фунтов (46 млн долларов), о выделении которых глава МИД Борис Джонсон объявит на сегодняшней международной конференции, посвященной проведению реформ на Украине.

Еще 13,4 млн фунтов (17,7 млн долларов) из этой суммы пойдут на обеспечение безопасности и стабильности, продвижение мира в зонах конфликта, искоренение коррупции и усиление гражданского общества, 11 млн фунтов (14,5 млн долларов) - на поддержку проводимых Киевом реформ, 6 млн фунтов (8 млн долларов) - на оказание гуманитарной помощи.

"В ситуации, когда Россия продолжает свои усилия по дестабилизации Украины и сохраняющейся оккупации Крыма, Великобритания обязана оказывать помощь для того, чтобы гарантировать, что у Украины будет блестящее, стабильное и процветающее будущее", - приводятся в коммюнике МИД слова Джонсона.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

17:40 27.06.2018
Достигнута договоренность о встрече Путина и Трампа - Ушаков
0
322
17:12 27.06.2018
Медведев предложил обсудить продление контрсанкций на 2019-ый год
0
303
16:32 27.06.2018
Россия готова поделиться с США опытом проведения ЧМ по футболу
0
461
16:12 27.06.2018
Парламент Польши отменил уголовную ответственность за публичные обвинения поляков в причастности к Холокосту
0
406
16:00 27.06.2018
Путин выразил надежду на восстановление отношений между РФ и США
0
559
15:51 27.06.2018
Рабочая группа МГИК на месте оценила предложенный москвичами "дачный" избирательный участок
0
398
15:32 27.06.2018
Евросоюз должен готовиться к худшим сценариям в отношениях с США - Туск
0
598
15:12 27.06.2018
Против запрета памятников с изображением сигарет выступили в Союзе художников
0
523
15:00 27.06.2018
СМИ сообщили о попытке самоубийства Родченкова
0
766
14:32 27.06.2018
Путин сообщил, что будет смотреть матч РФ-Испания, но не решил, приедет ли на стадион
0
575

Возврат к списку