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Новости

Медведев предложил обсудить продление контрсанкций на 2019-ый год

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17:12 27.06.2018 Источник: Эхо Москвы

Дмитрий Медведев предложил обсудить продление контрсанкций на 2019-ый год. По его словам, это связано с решениями Евросоюза и США, которые продлевают свои ограничительные меры в отношении россиян и российских компаний.  Эхо Москвы

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