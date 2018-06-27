Медведев предложил обсудить продление контрсанкций на 2019-ый год
17:12 27.06.2018 Источник: Эхо Москвы
Дмитрий Медведев предложил обсудить продление контрсанкций на 2019-ый год. По его словам, это связано с решениями Евросоюза и США, которые продлевают свои ограничительные меры в отношении россиян и российских компаний. Эхо Москвы
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