Цена на нефть перевалила за 78 долл/барр
18:40 27.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2018 г. на бирже ICE в Лондоне выросла на 2,1%, до $78,03 за баррель, свидетельствуют данные биржи. В последний раз цена нефти этого сорта находилась выше $78 за баррель 31 мая
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