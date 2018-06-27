Цена на нефть перевалила за 78 долл/барр

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2018 г. на бирже ICE в Лондоне выросла на 2,1%, до $78,03 за баррель, свидетельствуют данные биржи. В последний раз цена нефти этого сорта находилась выше $78 за баррель 31 мая