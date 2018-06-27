Шульгин: Новая функция ОЗХО - посягательство на исключительное право СБ ООН
19:50 27.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин считает наделение Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) правом называть виновных в химических атаках посягательством на исключительные функции Совета Безопасности ООН.
"Решение о наделении ОЗХО несвойственной ей функцией называть виновных в химических атаках мы рассматриваем как посягательство на исключительные функции СБ ООН. Нет ни одного другого международного органа, кроме Совета Безопасности, чтобы решать вопрос войны и мира, введения санкций, установления ответственности", - сказал он по итогам завершившейся в Гааге в среду сессии конференции государств - участников Конвенции о запрещении химического оружия.
Новости
- 20:30 27.06.2018
- Тренер сборной Германии: Мы не заслужили выхода в 1/8 финала
- 20:10 27.06.2018
- Болтон не исключил, что на встрече Путина и Трампа могут быть достигнуты конкретные соглашения
- 20:10 27.06.2018
- Шульгин: Запад хочет обойти российское вето в Нью-Йорке
- 19:30 27.06.2018
- ЧМ-2018. Тренер сборной Англии: Опасения по поводу поездки в РФ оказались напрасными
- 18:59 27.06.2018
- ЧМ-2018. Сборная Южной Кореи отправила команду Германии домой
- 18:46 27.06.2018
- МИД России отметил безответственный подход ОБСЕ к конференции по свободе слова
- 18:40 27.06.2018
- Цена на нефть перевалила за 78 долл/барр
- 18:25 27.06.2018
- В Германии уже подсчитывают прибыль от чемпионата мира по футболу в РФ
- 17:40 27.06.2018
- Достигнута договоренность о встрече Путина и Трампа - Ушаков
- 17:12 27.06.2018
- Медведев предложил обсудить продление контрсанкций на 2019-ый год
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать