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Шульгин: Новая функция ОЗХО - посягательство на исключительное право СБ ООН

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19:50 27.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин считает наделение Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) правом называть виновных в химических атаках посягательством на исключительные функции Совета Безопасности ООН.

"Решение о наделении ОЗХО несвойственной ей функцией называть виновных в химических атаках мы рассматриваем как посягательство на исключительные функции СБ ООН. Нет ни одного другого международного органа, кроме Совета Безопасности, чтобы решать вопрос войны и мира, введения санкций, установления ответственности", - сказал он по итогам завершившейся в Гааге в среду сессии конференции государств - участников Конвенции о запрещении химического оружия.

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