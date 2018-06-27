СМИ называют возможное время и место встречи Трампа и Путина
21:45 27.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Дональд Трамп заявил, что встретится со своим российским коллегой Владимиром Путиным примерно во время своей поездки в Европу. Об этом сообщило в среду агентство Рейтер.
По его данным, Трамп также заявил, что встреча может пройти после саммита НАТО, возможно в Хельсинки.
В свою очередь агентство Блумберг сообщает, что американский президент отметил, что ему в течение часа сообщат, где пройдет встреча. В ходе саммита, отмечает Блумберг, Трамп планирует обсудить с президентом РФ Украину и Сирию.
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