Трамп: Россия проделывает сейчас фантастическую работу в рамках ЧМ-2018

22:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что Россия "проделывает фантастическую работу" в рамках чемпионата мира по футболу.

"Я думаю, что [Россия] проделывает сейчас фантастическую работу в рамках ЧМ... Мой сын любит футбол, и он любит наблюдать за ЧМ. И они действительно проделали фантастическую работу в рамках ЧМ", - отметил американский лидер, выступая перед журналистами в Белом доме перед встречей с президентом Португалии Марселу Ребелу де Соузой.