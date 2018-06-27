Трамп: Россия проделывает сейчас фантастическую работу в рамках ЧМ-2018
22:10 27.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что Россия "проделывает фантастическую работу" в рамках чемпионата мира по футболу.
"Я думаю, что [Россия] проделывает сейчас фантастическую работу в рамках ЧМ... Мой сын любит футбол, и он любит наблюдать за ЧМ. И они действительно проделали фантастическую работу в рамках ЧМ", - отметил американский лидер, выступая перед журналистами в Белом доме перед встречей с президентом Португалии Марселу Ребелу де Соузой.
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