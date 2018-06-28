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ЧМ-2018. Бразилия и Швейцария вышли в 1/8 финала

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23:28 27.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сборная Бразилии вышла в 1/8 финала чемпионата мира по футболу с первого места в группе E. В матче заключительного тура группового этапа бразильцы победили команду Сербии со счетом 2:0. На 36-й минуте гол забил Паулиньо, на 68-й - Тиаго Силва. Сборная Бразилии набрала семь очков и стала победительницей группы.

Сборная Швейцарии по футболу сыграла вничью с командой Коста-Рики со счетом 2:2 в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира. Встреча прошла в Нижнем Новгороде.

В составе сборной Швейцарии забитыми мячами отметились Блерим Джемайли (31-я минута) и Йосип Дрмич (85). У костариканцев отличился Кендалл Уостон (56), еще один мяч был записан как автогол вратаря сборной Швейцарии Янна Зоммера, от которого мяч отскочил в ворота после удара Брайана Руиса с пенальти. 

В турнирной таблице группы E сборная Швейцарии заняла второе место, набрав пять очков, и вышла в плей-офф. В 1/8 финала швейцарцы встретятся с командой Швеции, которая стала победителем группы F. Матч пройдет 3 июля в Санкт- Петербурге, начало в 17:00 мск. Первой в группе E с семью очками финишировала сборная Бразилии, которая в первом раунде плей-офф 2 июля в Самаре сыграет с мексиканцами.

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