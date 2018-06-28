Филипп VI поддержит сборную Испании в матче с Россией
07:20 28.06.2018 Источник: Российская газета
Король Испании Филипп VI будет присутствовать на матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу между командами Испании и России. Матч Испания - Россия состоится уже в это воскресенье, 1 июля, на стадионе "Лужники" в Москве.
Сборная России заняла второе место в группе A, а Испания - первую строчку квартета B. "РГ"
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