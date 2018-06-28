Минэкономики ухудшило прогноз по росту ВВП
08:20 28.06.2018 Источник: Коммерсант.ru
Минэкономики в новом макропрогнозе ухудшило динамику роста ВВП России в 2018-2019 годах, сообщают российские информагентства со ссылкой на источник в финансово-экономическом блоке правительства. Прогноз по росту ВВП на 2018 год снижен с 2,1% до 1,9%, а на 2019 год — с 2,2% до 1,4%. Среди причин пересмотра прогноза — геополитическая неопределенность и решения по повышению НДС с 18% до 20% в следующем году.
Минэкономики также прогнозирует более высокую инфляцию — 2,9-3,1% против 3,1% в апрельской версии документа. Коммерсантъ
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