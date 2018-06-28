Военные сообщили о возможной провокации в Идлибе
09:00 28.06.2018 Источник: РБК
Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) предупредил о возможной провокации с применением отравляющих веществ. Указывается, что в ней может участвовать организация «Белые каски».
О возможной провокации российским военным сообщили по телефону жители провинции Идлиб, сообщил глава ЦПВС генерал-майор Алексей Цыганков. По его словам, информаторы рассказали о том, что в минувшее воскресенье в Идлиб прибыла колонна из легковых автомобилей с эмблемами «Белых касок», а также грузовой автомобиль, в котором были емкости с неизвестной жидкостью, видеооборудование и семь ракет.
Как рассказал Цыганков со ссылкой на местных жителей, прибывшие на автомобилях люди в средствах индивидуальной защиты занимались снаряжением головных частей ракет привезенной жидкостью и порошком. По завершении этого процесса грузовик уехал в сторону населенного пункта Маарет-эн-Нууман (провинция Идлиб). РБК
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