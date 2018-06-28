Большинство россиян не готовы взять ипотеку - опрос
09:05 28.06.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Социологи узнали о неготовности большинства граждан России брать ипотеку. 71 % опрошенных не рассматривает возможность взятия кредита на жильё даже при условии низкой ставки.
19% не исключает такого способа покупки квартиры. 7% выплачивают или уже погасили займ. Такие данные приводит фонд «Общественное мнение».
Эксперты отметили, что отказ от ипотечного кредита коррелирует с уровнем доходов респондентов. Среди опрошенных, получающих 12 тысяч рублей в месяц, не готовы брать кредит 80 процентов. Уровень отказов среди респондентов с доходом более 30 тысяч рублей в месяц — 53%. Говорит Москва
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