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Новости

Большинство россиян не готовы взять ипотеку - опрос

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09:05 28.06.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Социологи узнали о неготовности большинства граждан России брать ипотеку. 71 % опрошенных не рассматривает возможность взятия кредита на жильё даже при условии низкой ставки.

19% не исключает такого способа покупки квартиры. 7% выплачивают или уже погасили займ. Такие данные приводит фонд «Общественное мнение».

Эксперты отметили, что отказ от ипотечного кредита коррелирует с уровнем доходов респондентов. Среди опрошенных, получающих 12 тысяч рублей в месяц, не готовы брать кредит 80 процентов. Уровень отказов среди респондентов с доходом более 30 тысяч рублей в месяц — 53%. Говорит Москва

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