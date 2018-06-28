Население Украины привыкло к гражданской войне - WP
09:20 28.06.2018 Источник: REGNUM
Тема гражданской войны на Украине исчезла с передовиц местных СМИ и в целом украинцы проявляют к ней безразличие, сообщила американская газета The Washington Post.
Несмотря на то, что в шести часах езды от Киева пятый год идет война, киевляне заняты своими делами. У корреспондентов газеты сложилось впечатление, что чем дольше длится конфликт, тем глубже становится пропасть между теми, кто участвует в войне, и теми, кто живет вдали от Донбасса.
Напомним, что согласно опросу социологической группы «Рейтинг», гражданскую войну считают главной проблемой страны 78% украинцев, но за ее прекращение выступает всего 63% опрошенных. ИА REGNUM
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