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Генпрокурор заявил о провале программы по уничтожению отходов Байкальского ЦБК

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09:32 28.06.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Юрий Чайка заявил о провале программы по уничтожению отходов Байкальского ЦБК. По словам генпрокурора, ликвидация должна завершиться через два года, однако к фактическому обезвреживанию опасных отходов целлюлозно-бумажного комбината ещё не приступили.

Он добавил, что только на природной территории Байкала по мерам прокурорского реагирования убрано 250 несанкционированных свалок, на которых размещалось более ста тысяч кубометров отходов.

ЦБК был закрыт в 2013 году. Предприятие работало с 1966 года, его деятельность была основной причиной загрязнения озера.  Говорит Москва

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