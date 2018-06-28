Минфин озвучил новую схему взимания пошлин с покупок в интернете
10:00 28.06.2018 Источник: РБК
Минфин разработал еще один вариант снижения порога беспошлинного ввоза посылок из иностранных интернет-магазинов. Об этом РБК рассказали три источника на рынке электронной коммерции. Согласно подготовленному ведомством новому проекту постановления правительства (есть у РБК), с 1 июля 2018 года пошлиной начнут облагаться посылки суммарной стоимостью дороже €500 в месяц и весом более 31 кг. С 1 июля 2019 года порог составит €100 и 31 кг за одно отправление, но при этом не более €200 в течение календарного месяца в адрес одного физического лица.
По словам одного из собеседников РБК, проект постановления сейчас обсуждается, однако до 1 июля документ должен быть согласован.
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