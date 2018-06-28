Россияне больше не смогут оценивать работу скорой помощи
10:05 28.06.2018 Источник: Известия
В России сократился список медицинских организаций, которые проходят независимую оценку качества. Из него исключили скорую помощь, психбольницы, репродуктивные центры и другие специализированные учреждения. Раньше пациенты могли оставить о них онлайн-отзыв, это влияло на общероссийский рейтинг организации и региона, в котором она находится. Эксперты отмечают, по некоторым медучреждениям действительно сложно получить объективную оценку от граждан, но опасаются, что без этого инструмента качество услуг может упасть.
Приказ о сокращении перечня подписала министр здравоохранения Вероника Скворцова. Документ есть в распоряжении «Известий». Из списка исключается около трех десятков организаций, в их отношении больше не будут проводить независимую оценку качества (НОК). Это, например, станции скорой помощи и переливания крови, психиатрические стационары, дома ребенка, молочные кухни, центры репродуктивных технологий, медицинской и социальной реабилитации (в том числе с постоянным проживанием инвалидов).
Также от НОК избавят организации особого типа — это, к примеру, центры медицинской профилактики, медицины катастроф, судмедэкспертизы и т.д. Кроме того, из перечня исключили медучреждения по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека: центры гигиены и эпидемиологии, противочумные центры и другие.
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